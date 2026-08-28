Жители на Сеута разрушиха лагер на мигранти (Видео)

Жители на испанския анклав Сеута в Северна Африка разрушиха импровизиран лагер на мигранти на плаж в града. Те събориха палатки и хвърлиха вещи на чужденците в морето. Някои от палатките бяха подпалени, докато полицията наблюдаваше отстрани, пише Би Би Си.

Местни жители, развяващи испански знамена, скандираха „Изгонете нашествениците". По-рано протестиращи блокираха пътя към плажа Трампoлин, където са настанени част от мигрантите, и попречиха на служители на Червения кръст да доставят храна и вода.

Ситуацията в Сеута се изостри месец след масовото преминаване на границата с Мароко. На 30 и 31 юли около 72 000 мигранти са достигнали града, като мнозина са преплували морето около граничната ограда. По данни на кмета на Сеута близо 100 души са загинали при опита да достигнат испанска територия.

Повечето от пристигналите са се върнали в Мароко още в рамките на часове, но около 5000 души все още се намират в Сеута. Сред тях има много деца, а голяма част от мигрантите спят по улиците и плажовете.

През последните дни протестите срещу присъствието им стават все по-конфликтни. Имало е сблъсъци с полицията, а местни жители са били обвинявани в организирано преследване на мигранти по улиците. Журналисти и телевизионни екипи също съобщават, че са били заплашвани.

Напрежението нарасна и след ареста на 12 мигранти, обвинени, че са хвърляли камъни по военен автомобил, счупили са прозорците му и са ранили четирима военнослужещи.

Кметът на Сеута Хуан Хесус Вивас заяви, че градът е под силен натиск и има право да се върне към нормалния живот. „Достойнството на Испания е заложено на карта в Сеута", каза той.

Испанското правителство на премиера Педро Санчес призова за спокойствие и обвини опозиционната Народна партия и крайнодясната „Вокс", че допринасят за ескалацията на напрежението.

Представителят на „Вокс" Хосе Мария Фигаредо е разследван за евентуално престъпление от омраза заради изказване, че мигрантите трябва да бъдат „преследвани един по един".

В същото време представителят на Народната партия в Конгреса Хавиер Селая обвини правителството, че се отнася към мигрантите като към жертви, докато „истинските жертви сме ние – хората от Сеута".

В петък всички партии в местното събрание на Сеута подписаха декларация, с която осъдиха насилието.

По-рано през седмицата централното правителство пое контрола върху управлението на кризата, след като беше критикувано за бавната си реакция. Властите обявиха и планове за промени в имиграционното законодателство.

Правителството възнамерява да настани мигрантите временно в съществуващи обществени сгради, включително спортни центрове. Целта е да бъде установен статутът им и тези, които нямат право на убежище, да бъдат върнати в Мароко. Инициативата обаче среща силна съпротива от местните жители и кмета, които се опасяват, че така мигрантите ще бъдат преместени по-близо до жилищните квартали.

Междувременно продължават споровете и за това кой стои зад безпрецедентното масово преминаване на границата. Десни и крайнолеви политици обвиняват Мароко, че е допуснало мигрантите да преминат като средство за политически натиск върху Испания. Правителството на Санчес обаче отхвърля тези твърдения и посочва трафикантите на хора като основна причина за случилото се.

Кризата отново постави под прожекторите и въпроса за суверенитета на Сеута и съседния испански анклав Мелиля. Мароко отдавна претендира за двете територии, като през последните седмици отново е потвърдило позицията си. Испанският външен министър Хосе Мануел Албарес категорично отхвърли тези претенции и заяви, че Мадрид няма да обсъжда териториалната си цялост „с Мароко или с когото и да било".