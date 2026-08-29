Испания моли "Фронтекс" за помощ заради кризата с мигрантите в Сеута

Испанското правителство поиска помощ от Агенцията на Европейския съюз за гранична и брегова охрана "Фронтекс" за справяне с миграционната криза в испанския ексклав Сеута в Северна Африка, предаде ДПА.

Искането е било отправено от испанския министър на вътрешните работи Фернандо Гранде-Марласка Гомес към генералния директор на Генералната дирекция "Миграция и вътрешни работи" на Европейската комисия Беате Гминдер, съобщи в днес пресслужбата на правителството в Мадрид. Гминдер е предложила тази помощ на 21 август, пише БТА.

Испанският министър-председател Педро Санчес се намира под огромен натиск след масовия приток на десетки хиляди мигранти в Сеута в края на юли. По правни причини правителството не може да депортира бързо останалите в испанския ексклав мигранти, но също така не желае да ги прехвърли в континенталната част на фона на започващите протести на местни жители срещу присъствието им, отбелязва ДПА.

Според испанското Министерство на вътрешните работи около 72 000 мигранти са преплували от Мароко до Сеута или са прескочили граничните огради на 30 и 31 юли. Повечето от тях са се върнали в рамките на няколко часа, но Гранде-Марласка заяви днес пред испанския парламент, че месец по-късно в малкия испански ексклав все още има около 5 000 мигранти. Част от близо 85 000-те местни жители организират все по-насилствени протести срещу присъствието на мигрантите.

Въпреки това колективното връщане на мигрантите в Мароко без разглеждане на отделните случаи е забранено съгласно международното право и решенията на испанските съдилища.

Правителството изключи възможността мигрантите от Сеута - която не е част от Шенгенското пространство - да бъдат прехвърлени в континенталната част, дори и временно. Това би довело до ожесточена съпротива от страна на автономните региони, управлявани от консервативни партии, и до нови критики към Испания от други държави от ЕС. Освен това това би могло да наруши правилата на Шенгенското пространство и да доведе до изключването на Испания от групата на държавите без проверки на общите им вътрешни граници, отбелязва ДПА.

В континенталната част на Испания ще бъдат прехвърлени само около 500 непридружени уязвими непълнолетни, които се нуждаят от специална закрила.

Министерството на вътрешните работи на Испания е поискало от "Фронтекс" да разположи 10 допълнителни служители, за да се ускори регистрацията и първоначалната проверка на мигрантите. Ведомството подчерта, че подкрепата от страна на Агенцията на Европейския съюз по убежищата (EUAA) при провеждането на интервюта и осигуряването на преводачи като част от този процес на проверка би могла да бъде изключително полезна.