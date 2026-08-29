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5 години затвор за бившия президент на Еквадор Ленин Морено

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Бившият еквадорски президент Ленин Морено. Снимка: официалният му акаунт в "Туитър"

Еквадорски съд осъди на пет години затвор бившия президент Ленин Морено по обвинения по дело за подкуп, свързано със строителството на най-голямата водноелектрическа централа в страната, предаде Ройтерс, позовавайки се на властите. 

Главната прокуратура започна разследването през март 2023 г., свързвайки Морено, членове на семейството му и местни и китайски бизнес партньори, включително бившия китайски посланик в столицата Кито, с предполагаема корупционна мрежа, свързана с изграждането на електроцентралата "Кока-Кодо Синклер", която започна да функционира през 2016 г. и оттогава постоянно прекъсва работа заради технически проблеми. 

"Поведението на Ленин Морено съответства на повдигнатите от прокуратурата обвинения: престъплението подкуп, приписано на държавен служител", заяви съдия Мануел Кабрера, председател на съда, при произнасянето на присъдата. 

Прокуратурата беше поискала присъди от над шест години за Морено и още 19 обвиняеми. Според данните на Главната прокуратура, между 2009 и 2018 г. китайската компания "Синохидро" е изплатила подкупи в размер на приблизително 76,1 милиона долара чрез фалшиви договори за консултантски услуги. 

Разследващите твърдят, че средствата са били прехвърляни чрез банкови сметки в чужбина и фиктивни компании в офшорни зони към семейството и бизнес партньорите на Морено. Прокуратурата заяви, че Морено и неговите близки са получили над 1 милион долара, докато той е заемал поста вицепрезидент в периода 2007 до 2013 г., пише БТА.

Седемдесет и три годишният Морено отрича обвиненията, като твърди, че не е имал никакво участие в подписването или контрола върху договорите по проекта. 

"Един съвет към прокурора: търсите на грешното място. Погледнете онези, които са подписали договорите, онези, които имаха навика да изискват подкупи - търсите на грешното място", заяви бившият президент по време на съдебно заседание. 

Морено, който беше президент на Еквадор от 2017 до 2021 г., се завърна в страната от Парагвай, за да се изправи пред съда. 

 

 

Бившият еквадорски президент Ленин Морено. Снимка: официалният му акаунт в "Туитър"

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