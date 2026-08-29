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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23470507 www.24chasa.bg

Гърция предупреждава за голяма опасност от пожари

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Остров Крит Снимка: Радко Паунов

Изключително голяма е опасността от възникване на пожари в Гърция в събота, съобщават гръцките медии.

Най-застрашени са островите Крит, Родос и Карпатос, където е издадено предупреждение от пета степен, съобщава електронното издание на гръцкия вестник "Прото тема". За област Атика, където се намира столицата Атина, е обявена четвърта степен на опасност от възникване на пожари по петстепенната скала.

Метеорологичната прогноза предупреждава за силни ветрове с пориви над 100 км в час в югоизточната част на Егейско море, съобщава електронното издание на гръцкия в. "Нафтемборики". В източните райони на остров Крит ветровете ще достигнат 120 км в час, пише БТА.

От Пожарната служба призовават гражданите да бъдат особено внимателни и да не предприемат действия, които биха могли да предизвикат пожари.

 

Остров Крит

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