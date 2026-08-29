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626 станаха жертвите на потопа в Непал, не могат да разпознаят откритите тела (Видео, снимки)

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Последствията от наводненията в Непал СНИМКА: Ройтерс

626 са вече жертвите на опустошителните наводнения в Непал, съобщиха от Националната агенция за управление на бедствията на страната. 

2 426 души още се издирват след бедствието на 26 август. Тази сутрин властите съобщиха, че са успели да извадят 233 загинали, но едва четирима от тях са идентифицирани. 

"Телата, които са извадени дотук, са започнали да се разлагат и вече е невъзможно да бъдат идентифицирани", се казва в изявлението на властите. 

Придошлите води са заличили цяло село, а в Непал се опасяват от второ бедствие. Заради отломките от свлачището се е образувало езеро, чиито води се повишават и е възможно да прелеят всеки момент, наводнявайки отново засегнатите райони, пише Би Би Си. 

Бедствието от сряда вероятно е било предизвикано от срутването на огромен ледник на близо 5 хил. метра надморска височина от непалската страна на граничния регион. Ледената лавина повлякла със себе си множество отломки, които са запушили потока на река Ленде. Практически са направили естествен бент, който след това се е пропукал и е образувал цунами, което се е вляло в потока на р. Бхоте Коши и е залял селищата по границата между Китай и Непал.

Последствията от наводненията в Непал СНИМКА: Ройтерс
Последствията от наводненията в Непал СНИМКА: Ройтерс
Последствията от наводненията в Непал СНИМКА: Ройтерс
Последствията от наводненията в Непал СНИМКА: Ройтерс
Последствията от наводненията в Непал СНИМКА: Ройтерс
Последствията от наводненията в Непал СНИМКА: Ройтерс
Последствията от наводненията в Непал СНИМКА: Ройтерс
Последствията от наводненията в Непал СНИМКА: Ройтерс
Последствията от наводненията в Непал СНИМКА: Ройтерс
Последствията от наводненията в Непал СНИМКА: Ройтерс
Последствията от наводненията в Непал СНИМКА: Ройтерс
Последствията от наводненията в Непал СНИМКА: Ройтерс

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