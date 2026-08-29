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Стрелба и взривове са били чути в няколко квартала на Ниамей, Нигер

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Стрелба и взривове са били чути в няколко квартала на Ниамей, Нигер СНИМКА: Пиксабей

Стрелба и експлозии са били чути тази нощ в няколко квартала на столицата на Нигер, Ниамей, особено около военната база, прилежаща към международното летище, атакувано два пъти тази година от джихадисти, предаде Франс прес.

Нигер е управляван от три години от хунта, която се затруднява да сложи край на продължаващото джихадистко насилие в страната.

"Има интензивна стрелба и детонации в района на база 101 в Ниамей", съобщи местен жител, което беше потвърдено от няколко други свидетели. Жител на друг квартал, Койра Кано, в западната част на столицата, заяви около 05:00 ч., че е чул спорадична стрелба с леко оръжие.

В социалните мрежи няколко публикации също споменават стрелба и експлозии в града, особено в административната зона, където се намират президентският дворец и националната телевизия, която все още излъчваше по време на престрелката. Други публикации показват бронирани машини, разположени като подкрепление в квартал близо до летището, предаде БТ

Произходът на стрелбата остава неизвестен и засега няма официално съобщение. Активисти или комуникационни канали, близки до хунтата, обаче твърдят, че "ситуацията е под контрол".

Летището в Ниамей беше атакувано два пъти тази година от джихадисти – първо от "Ислямска държава" през януари, а след това в края на юни от техните съперници от "Джамаат Нусрат ал Ислам уал Муслимин", сахелския клон на терористичната организация "Ал Каида". И двете атаки бяха отблъснати от армията, но през юни загинаха 11 войници и двама цивилни.

Стрелба и взривове са били чути в няколко квартала на Ниамей, Нигер СНИМКА: Пиксабей

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