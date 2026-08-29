Тръмп за смъртта на крал Харалд V: Наистина ГОЛЯМА загуба

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази съболезнованията си по повод смъртта на норвежкия крал Харалд V, описвайки покойния монарх като „силен, горд и невероятно уважаван човек“, предаде ДПА, като цитира публикация в акаунта му в собствената му платформа Трут Соушъл.

"(Харалд) обичаше своята страна и беше наистина обичан и уважаван от своя народ", написа Тръмп рано тази сутрин. "Сърцата ни са с кралското семейство и с цяла Норвегия в този труден момент. Наистина ГОЛЯМА загуба!", добави той.

Крал Харалд, който почина в петък на 89‑годишна възраст, беше изключително популярен в родината си. Тръмп обаче не е особено харесван сред норвежците, по няколко причини, отбелязва ДПА.

Президентът на САЩ отчужди съюзниците от НАТО в Скандинавия, които разчитат на солидарността в алианса, с многократните си заплахи да "поеме контрола" над Гренландия, арктическия остров, който принадлежи на съседна Дания. Освен това той държеше Норвегия пряко отговорна за това, че не е получил Нобеловата награда за мир, която традиционно се връчва в Осло, пише БТА.

Тръмп изрази мнениуето, че напълно заслужава отличието. През януари той обобщи чувствата си в едно изречение: "Загубих много уважение към Норвегия", припомня ДПА.

Въведената през 2025 г. награда за мир на ФИФА, присъдена на Тръмп от президента на организацията Джани Инфантино, също предизвика подигравки в северната страна. Ръководителката на Норвежката футболна федерация Лизе Клавенес критикува отличието като политическа награда без никаква основа и призова то да бъде незабавно отменено.

На Световното първенство в САЩ тя обвини Тръмп в намеса в спорта, след като, след телефонно обаждане от Тръмп до Инфантино, беше отменено наказанието на американския нападател Фоларин Балогун за осминафиналния мач срещу Белгия. Случаят, безпрецедентен в скорошната история на Световните първенства, предизвика възмущение не само в Норвегия, но и по целия свят.