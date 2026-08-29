Жители на Мандрица представиха албанския език и традициите на селото на семинар в Прищина

Трима жители на Мандрица – Костадин Бейчев, Катерина Илиева и Катя Велева – посетиха за първи път Международния семинар по албански език, литература и култура в Прищина. Те представиха пред участниците във форума езика, традициите и културното наследство на Мандрица – село в Южна България, известно със съхранената си албанска езикова традиция.

Посещението бе осъществено по покана на директора на Семинара проф. д-р Линдита Сейдиу и професионалния секретар д-р Мимоза Хасани-Плана. Поканата към жителите на Мандрица е отправена след посещение на двете изследователки в селото през 2025 г. в рамките на проект, посветен на албанската езикова и културна традиция на Мандрица.

44-ото издание на Международния семинар по албански език, литература и култура се проведе в Прищина от 17 до 28 август 2026 г. Форумът е създаден през 1974 г. към тогавашния Философски факултет на Прищинския университет и е предназначен за студенти, преподаватели и изследователи, които работят в областта на албанския език, литературата, културата и албанологията. Провеждането му е прекъсвано през 90-те години, както и през 2020 г. заради пандемията от COVID-19.

В официалните материали на Прищинския университет за тазгодишното издание Мандрица е посочена сред темите, свързани със съхраняването и изследването на албанското езиково наследство извън традиционните центрове на албанския език.

По време на семинара Костадин Бейчев, Катерина Илиева и Катя Велева участваха в интервюта за Косовското радио и телевизия (RTK), в които разказаха за албанския език, съхранен в Мандрица, както и за живота и традициите на селото. В едно от интервютата с Костадин Бейчев участва и заместник-ръководителят на дипломатическата мисия на България в Косово Благой Петров, който е бил участник в Семинара по албански език.

Представителите на Мандрица се срещнаха с преподаватели от Прищинския университет, с ръководството на семинара и с участници от България. Те разговаряха и със студенти от специалност „Балканистика" в Софийския университет „Св. Климент Охридски", където се изучава албански език, както и с докторанти на университета.

Пред студентите и докторантите тримата представиха традиционна носия от Мандрица и разказаха за историята, езика и традициите на селото. По време на посещението си в Прищина те разгледаха Националната библиотека на Косово, католическата катедрала „Майка Тереза" и градския парк „Гърмия".

В края на посещението Костадин Бейчев изпълни свое авторско стихотворение, посветено на Мандрица.

Д-р Мимоза Хасани-Плана е литературен критик и преподавател в Прищинския университет, където работи и в областта на българистиката. Тя е защитила докторантура в Софийския университет „Св. Климент Охридски" и е сред инициаторите за развитието на академичните връзки между България и Косово. Проф. д-р Линдита Сейдиу е езиковед и преподавател в Прищинския университет, бивш декан на Филологическия факултет и директор на Международния семинар по албански език, литература и култура.

През октомври 2025 г. в Прищинския университет бе открит лекторат по български език и култура. Така участието на представители на Мандрица в международния семинар се вписва в по-широкия контекст на развиващите се академични и културни контакти между България и Косово, пише БТА.

Посещението на Костадин Бейчев, Катерина Илиева и Катя Велева е първото участие на жители на Мандрица в Международния семинар по албански език, литература и култура – форум с повече от пет десетилетия история. То даде възможност езиковото и културното наследство на малкото българско село да бъде представено пред международна аудитория, интересуваща се от албанския език и албанологията.