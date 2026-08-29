ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Сменят името на летището в Нешвил в памет на Доли ...

Времето София 27° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23471076 www.24chasa.bg

Русия тества междуконтинентална ракета с ядрена глава след визитата на Ратклиф (Видео, снимки)

5640
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Русия тества междуконтинентална ракета с ядрена бойна глава СНИМКА: Ройтерс

Русия тества междуконтинентална ракета с ядрена бойна глава непосредствено след посещението на шефа на ЦРУ Джон Ратклиф в Москва. 

Руското министерство на отбраната публикува видео на изстрелването на ракетата от космодрума „Плесецк" в северозападната част на Русия на 28 август. 

„Целта на изстрелването беше да се потвърдят тактическите, техническите и полетните характеристики на ракетната система", се казва в изявлението на министерството. 

Тестът се случва на фона на спекулациите, че Ратклиф е пътувал до Москва, за да отправи официално предупреждение към Русия. Според анализаторите това е сигнал, че Русия е решена да покаже своето неподчинение пред всякакви предупреждения и решимост да не се поддава на натиск от страна на Вашингтон, пише "Скай нюз". 

Ратклиф кацна на летище край руската столица на 25 август с американски военен самолет Boeing C-17A Globemaster III. Първоначално Русия отрече на самолета да има високопоставен представител на САЩ, но по-късно стана ясно, че е пристигнал именно шефът на ЦРУ. 

Според световните медии целта на посещението му е била именно да отправи предупреждение към Москва срещу всякакъв вид атака срещу членове на НАТО. 

„Уол Стрийт Джърнъл" съобщи, че Ратклиф е предупредил своя колега в Москва, че Русия не бива да ескалира конфликта със съюзниците на САЩ в НАТО.

„Ню Йорк Таймс", от своя страна, съобщи, че той се е опитал да представи на Кремъл мрачна оценка за настоящото положение на Русия в конфликта в Украйна, в опит да убеди Владимир Путин да се ангажира със смислени преговори.

Събитията се разиграват в един особено напрегнат момент за НАТО, като през последните месеци руски дронове многократно тестват отбраната на държавите по източната граница на Алианса.

Този месец в Германия имаше серия от инциденти с дронове - летището в Лайпциг - важна логистична база на НАТО, временно спря полетите заради дрон с боеприпаси, открит до украински самолет на летището.

По-късно товарен самолет се сблъска с малък неидентифициран обект, а на следващия ден над ключова военна база в Западна Германия бяха забелязани дронове.

Оценките на западните разузнавателни служби стават все по-мрачни, като американски официални лица изразяват опасения, че Москва може да се опита да завземе територия на НАТО в рамките на няколко седмици.

Потенциалните сценарии са плашещи - от масова кибератака до окупиране на територия от въоръжени групи и нахлуване по източния фланг на НАТО.

Москва вече е обвинявана, че води сенчеста война в Европа чрез саботажи, кибератаки, дронове, дезинформация и заплахи - тактики, разработени да създават смут без реално да има военна намеса.

Русия тества междуконтинентална ракета с ядрена бойна глава СНИМКА: Ройтерс
Русия тества междуконтинентална ракета с ядрена бойна глава СНИМКА: Ройтерс
Русия тества междуконтинентална ракета с ядрена бойна глава СНИМКА: Ройтерс
Русия тества междуконтинентална ракета с ядрена бойна глава СНИМКА: Ройтерс
Русия тества междуконтинентална ракета с ядрена бойна глава СНИМКА: Ройтерс
Русия тества междуконтинентална ракета с ядрена бойна глава СНИМКА: Ройтерс
Русия тества междуконтинентална ракета с ядрена бойна глава СНИМКА: Ройтерс
Русия тества междуконтинентална ракета с ядрена бойна глава СНИМКА: Ройтерс
Русия тества междуконтинентална ракета с ядрена бойна глава СНИМКА: Ройтерс
Русия тества междуконтинентална ракета с ядрена бойна глава СНИМКА: Ройтерс
Русия тества междуконтинентална ракета с ядрена бойна глава СНИМКА: Ройтерс
Русия тества междуконтинентална ракета с ядрена бойна глава СНИМКА: Ройтерс
Русия тества междуконтинентална ракета с ядрена бойна глава СНИМКА: Ройтерс
Русия тества междуконтинентална ракета с ядрена бойна глава СНИМКА: Ройтерс
Русия тества междуконтинентална ракета с ядрена бойна глава СНИМКА: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Завещание на седмицата: Гърците играеха, нашите ги гледаха. А падналите миналата година от "Левски" азери сега са в Шампионската лига