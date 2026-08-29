Русия тества междуконтинентална ракета с ядрена глава след визитата на Ратклиф (Видео, снимки)

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Русия тества междуконтинентална ракета с ядрена бойна глава непосредствено след посещението на шефа на ЦРУ Джон Ратклиф в Москва.

Руското министерство на отбраната публикува видео на изстрелването на ракетата от космодрума „Плесецк" в северозападната част на Русия на 28 август.

„Целта на изстрелването беше да се потвърдят тактическите, техническите и полетните характеристики на ракетната система", се казва в изявлението на министерството.

Тестът се случва на фона на спекулациите, че Ратклиф е пътувал до Москва, за да отправи официално предупреждение към Русия. Според анализаторите това е сигнал, че Русия е решена да покаже своето неподчинение пред всякакви предупреждения и решимост да не се поддава на натиск от страна на Вашингтон, пише "Скай нюз".

Ратклиф кацна на летище край руската столица на 25 август с американски военен самолет Boeing C-17A Globemaster III. Първоначално Русия отрече на самолета да има високопоставен представител на САЩ, но по-късно стана ясно, че е пристигнал именно шефът на ЦРУ.

Според световните медии целта на посещението му е била именно да отправи предупреждение към Москва срещу всякакъв вид атака срещу членове на НАТО.

„Уол Стрийт Джърнъл" съобщи, че Ратклиф е предупредил своя колега в Москва, че Русия не бива да ескалира конфликта със съюзниците на САЩ в НАТО.

„Ню Йорк Таймс", от своя страна, съобщи, че той се е опитал да представи на Кремъл мрачна оценка за настоящото положение на Русия в конфликта в Украйна, в опит да убеди Владимир Путин да се ангажира със смислени преговори.

Събитията се разиграват в един особено напрегнат момент за НАТО, като през последните месеци руски дронове многократно тестват отбраната на държавите по източната граница на Алианса.

Този месец в Германия имаше серия от инциденти с дронове - летището в Лайпциг - важна логистична база на НАТО, временно спря полетите заради дрон с боеприпаси, открит до украински самолет на летището.

По-късно товарен самолет се сблъска с малък неидентифициран обект, а на следващия ден над ключова военна база в Западна Германия бяха забелязани дронове.

Оценките на западните разузнавателни служби стават все по-мрачни, като американски официални лица изразяват опасения, че Москва може да се опита да завземе територия на НАТО в рамките на няколко седмици.

Потенциалните сценарии са плашещи - от масова кибератака до окупиране на територия от въоръжени групи и нахлуване по източния фланг на НАТО.

Москва вече е обвинявана, че води сенчеста война в Европа чрез саботажи, кибератаки, дронове, дезинформация и заплахи - тактики, разработени да създават смут без реално да има военна намеса.