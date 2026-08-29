Украински дронове раниха седем души в Ростовска област

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Най-малко седем души са ранени при серия от атаки с украински дронове в руската Ростовска област, съобщиха местните власти, цитирани от ДПА.

Две деца са били приети в болница, като едното е с много тежки наранявания, съобщи губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар, цитиран от руската държавна информационна агенция ТАСС.

По данни на местните власти в Ростов на Дон са повредени два жилищни блока от паднали отломки на свалени дронове. Нанесени са щети и на прозорци на сгради.

Украински медии съобщиха и за пожар в склад на компания, търгуваща с електроника. Тази информация не е потвърдена от независими източници.

Русия и Украйна редовно извършват атаки с безпилотни летателни апарати на територията на другата страна. Украйна използва дронове за удари по руски военни, промишлени и логистични обекти, докато Русия извършва мащабни въздушни атаки срещу украински градове и инфраструктура.

Информацията за отделните атаки, включително броят на свалените дронове, причинените щети и обстоятелствата около пострадалите, често идва от официалните власти на една от двете страни и не може да бъде независимо проверена.

Ростовска област се намира в югозападната част на Русия, близо до границата с Украйна, и през последните години нееднократно е ставала обект на украински атаки с дронове.

Нападението е на фона на продължаващите руски и украински въздушни удари, които се засилиха след началото на руското пълномащабно нахлуване в Украйна през февруари 2022 г., пише БТА

Атаката срещу Ростовска област е част от засилването на украинските удари с дронове по цели в руския тил. През последните дни са атакувани обекти, свързани с енергетиката, логистиката и търговията. Сред засегнатите са складове на големи руски онлайн търговци, включително Ozon и Wildberries. Reuters съобщи тази седмица, че няколко логистични центъра на Ozon са били обект на атаки, като компанията е затворила временно част от засегнатите обекти.