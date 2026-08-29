Най-малко четирима са загинали при украински атаки в Крим и Белгородска област

Най-малко четирима души са загинали, а 12 са ранени при украински атаки с дронове в Севастопол и Белгородска област, съобщиха назначените от Русия местни власти, цитирани от Ройтерс и ТАСС.

Един човек е загинал, а трима са ранени при атака с дронове в Севастопол, съобщи назначеният от Москва губернатор на града Михаил Развожаев. По думите му са били повредени жилищна сграда и автомобили, а са възникнали и пожари. Съобщенията за щетите и жертвите не могат да бъдат независимо потвърдени.

В Белгородска област трима души са загинали, а девет са ранени при атака с дронове, съобщиха местните власти. Трима от пострадалите са в тежко състояние.

Междувременно руското Министерство на отбраната съобщи, че руските сили са нанесли удари по пристанищна инфраструктура в украинския град Николаев. Според ведомството са били поразени морски претоварен терминал, логистични центрове и складове, за които Москва твърди, че са били използвани за съхранение и разтоварване на военни товари и горива. Тези твърдения не са независимо потвърдени.

Украинските власти съобщиха за руски атаки срещу Николаев и областта през нощта срещу 29 август. По предварителни данни са били използвани различни видове ракети и дронове, като са били засегнати енергийна, пристанищна и цивилна инфраструктура, пише БТА.

Последните атаки са част от продължаващата ескалация на взаимните въздушни удари между Русия и Украйна. През август Украйна засили използването на далекобойни дронове срещу цели дълбоко на руска територия. Сред обектите, атакувани през последните седмици, са петролни рафинерии и логистични центрове. По данни на Ройтерс през август са извършени многобройни атаки срещу руски петролни рафинерии, което допринася за спад на производството на бензин и недостиг на горива в някои части на страната.