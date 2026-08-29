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„Четвъртък е ден без жени“- мигрантски център държи в страх цял британски град

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Мигранти Снимка: СНИМКА: PIXABAY

Жителите на малкия британски град Брейнтрий в графство Есекс се страхуват да излизат сами заради мигранти, настанени в център край Уедърсфийлд, разказва "Дейли мейл". 

Центърът за мигранти е разположен на територията на бивша военна въздушна база. В него са настанени голям брой мигранти, които чакат решение по молбите им за убежище. Според местните присъствието на мигрантите е променило ежедневието в иначе спокойния район. 

Един от жителите разказва пред изданието, че мъже от центъра се събират около автобусната спирка и подсвиркват и подвикват на ученички, когато те слизат от училищните автобуси.

Местни хора твърдят още, че са станали свидетели на кражби и агресивно поведение. Някои жени споделят, че вече избягват определени места в района, а четвъртък е описван като своеобразен „ден без жени" заради присъствието на големи групи мъже.

В същото време напрежението около мигрантския център се превръща в благоприятна почва за активността на крайнодесни организации. Според „Дейли Мейл" те се опитват да използват недоволството на местните жители, за да засилят антиимиграционните настроения и да мобилизират подкрепа за протестите си.

Въпросният мигрантски център е един от най-големите в страната и вътре за убежище чакат близо 800 мъже. По-голямата част от тях са между 20 и 30-годишни. Предимно са от Африка, Близкия изток и Азия. Това лято беше съобщено, че центърът ще остане отворен и след 2027 г., като капацитетът му ще бъде увеличен с близо 50%. 

Всеки четвъртък мигрантите от центъра пристигат с бусчета в малкото градче, което по думи на местните ги притеснява, а повечето жени дори се страхуват да излизат сами в този ден. Според жителите на селото престъпността се е увеличила значително, откакто мигрантският център е там. 

От вътрешното министерство обаче твърдят, че няма данни мигрантите да са виновни за по-голямата престъпност в региона. 

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