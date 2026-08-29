„Четвъртък е ден без жени“- мигрантски център държи в страх цял британски град

Жителите на малкия британски град Брейнтрий в графство Есекс се страхуват да излизат сами заради мигранти, настанени в център край Уедърсфийлд, разказва "Дейли мейл".
Центърът за мигранти е разположен на територията на бивша военна въздушна база. В него са настанени голям брой мигранти, които чакат решение по молбите им за убежище. Според местните присъствието на мигрантите е променило ежедневието в иначе спокойния район.
Един от жителите разказва пред изданието, че мъже от центъра се събират около автобусната спирка и подсвиркват и подвикват на ученички, когато те слизат от училищните автобуси.
Местни хора твърдят още, че са станали свидетели на кражби и агресивно поведение. Някои жени споделят, че вече избягват определени места в района, а четвъртък е описван като своеобразен „ден без жени" заради присъствието на големи групи мъже.
В същото време напрежението около мигрантския център се превръща в благоприятна почва за активността на крайнодесни организации. Според „Дейли Мейл" те се опитват да използват недоволството на местните жители, за да засилят антиимиграционните настроения и да мобилизират подкрепа за протестите си.
Въпросният мигрантски център е един от най-големите в страната и вътре за убежище чакат близо 800 мъже. По-голямата част от тях са между 20 и 30-годишни. Предимно са от Африка, Близкия изток и Азия. Това лято беше съобщено, че центърът ще остане отворен и след 2027 г., като капацитетът му ще бъде увеличен с близо 50%.
Всеки четвъртък мигрантите от центъра пристигат с бусчета в малкото градче, което по думи на местните ги притеснява, а повечето жени дори се страхуват да излизат сами в този ден. Според жителите на селото престъпността се е увеличила значително, откакто мигрантският център е там.
От вътрешното министерство обаче твърдят, че няма данни мигрантите да са виновни за по-голямата престъпност в региона.
🚨NEWS: Locals in Braintree, Essex are telling women and girls to stay away from the town centre on Thursdays after migrants started being bussed in once a week— Basil the Great (@BasilTheGreat) August 29, 2026
The migrants are reported to take over the town centre harassing every schoolgirl that walks past
We should not have… pic.twitter.com/tcxZf5IzOY
Welcome to Braintreestan.— Free Speech Shell (@FreespeechShell) August 14, 2026
This is meant to be Essex but it resembles more of the shacks you see in Calais these days.
The dumping ground for the illegal migrants and we have the pleasure of paying for the absolute takeover of our town.
But we aren't giving up and we need YOU… pic.twitter.com/JN5PVlN0k6
Braintree has a population of around 45,000 and is generally considered a prosperous, middle class town.— Ben Graham (@BenGrahamUK) August 23, 2026
Yet this is what uncontrolled illegal migration is bringing to communities across Britain.
The drive to put illegal migrants in every postcode will transform our towns and…