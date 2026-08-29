Имиграционните власти в САЩ арестуваха Майло Янопулос

Британският интернет трол и бивш редактор на консервативното издание Breitbart Майло Янопулос е задържан от американската имиграционна и митническа служба (ICE).

Говорител на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ (DHS) потвърди пред NBC News, че Янопулос, който е британски гражданин, е бил арестуван в четвъртък на международното летище „Луис Армстронг" в Ню Орлиънс, в Кенър, щата Луизиана.

По данни на DHS Янопулос е влязъл законно в САЩ на 14 май 2019 г. през Ню Йорк, но впоследствие е останал в страната след изтичането на разрешения му престой, нарушавайки имиграционното законодателство.

Янопулос е задържан, след като не се е явил на имиграционно изслушване на 22 юли. Впоследствие имиграционен съдия е издал окончателна заповед за отстраняването му от страната. От DHS уточняват, че той ще остане под стража на ICE до депортирането му.

Янопулос има близки професионални връзки с рапъра Кание Уест, известен днес като Ye. Той беше началник на щаба на Уест по време на опитите му да се кандидатира за президент на САЩ през 2020 и 2024 г. Янопулос е работил и за модната компания на рапъра Yeezy, но напуска преди две години, след като Уест обявява планове да създаде студио за съдържание за възрастни под марката Yeezy.

Арестът идва в момент, когато Ye е в Луизиана за концерт, насрочен за петък вечер в Caesars Superdome в Ню Орлиънс. Не е ясно дали Янопулос е бил в щата именно заради концерта.

Майло Янопулос придоби известност като провокативен десен коментатор и самопровъзгласил се за „либертарианец и професионален интернет трол". Бившият редактор на Breitbart напусна изданието през 2017 г. след обществен скандал заради негови публично приписвани коментари относно тийнейджъри и сексуалното насилие.

От DHS заявиха, че администрацията на президента Доналд Тръмп работи за ограничаване на възможността чужденци, които се намират незаконно в САЩ, да използват въздушния транспорт, освен когато напускат страната доброволно.