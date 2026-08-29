Броят на загиналите при наводненията в Непал достигна 633, в неизвестност са близо 3000 души (Видео, снимки)

Броят на загиналите при катастрофалните наводнения в Непал и съседния китайски Тибет достигна 633 души, а близо 3000 остават в неизвестност, съобщиха непалските и китайските власти, цитирани от Асошиейтед прес и Ройтерс.

В Непал са потвърдени 626 смъртни случая, а 2426 души все още се издирват, съобщи националната служба за управление на бедствията. В китайския Тибет са загинали седем души, а 554 са в неизвестност.

Спасителните и издирвателните операции продължават, но са затруднени от лошото време, разрушените пътища и мостове и тежкия планински терен. В някои от най-засегнатите райони спасителите използват хеликоптери, въжета и дронове, за да достигнат до хора, останали изолирани след бедствието. В Непал досега са спасени повече от 3700 души.

Бедствието започна в сряда, 26 август, в района на границата между Непал и Китай. Според първоначалните научни анализи срутване на ледник и част от планинския склон е изпратило огромно количество лед, скали, кал и вода в речната система. Последвалият порой е разрушил сгради, пътища, мостове и енергийни съоръжения, като е засегнал и важния граничен пункт Гиронг между Тибет и Непал.

След първоначалното бедствие в района се е образувало езеро, което създаде опасност от ново наводнение и временно затрудни спасителните операции. В събота китайските власти съобщиха, че водоемът постепенно намалява, което понижава риска от внезапно изпускане на голямо количество вода. Експертите обаче предупреждават, че опасността не е напълно отминала, тъй като в района има и друг, по-голям воден басейн с неизвестна дълбочина.

Бедствието има сериозни последици и за енергетиката на Непал. Наводненията са повредили големи водноелектрически съоръжения, които осигуряват повече от 12 процента от националния капацитет за производство на електроенергия. Щетите по пътища, мостове, енергийни обекти и други инфраструктурни съоръжения се очаква да окажат значително влияние върху икономиката на страната, пише БТА.

Министърът на финансите на Непал Сварним Уагле заяви пред Ройтерс, че първоначалната оценка е за между 4 и 5 милиарда долара, необходими за възстановяването на страната. По думите му сумата е предварителна, тъй като оценката на щетите все още продължава. Тя се равнява на близо една десета от икономиката на Непал.

За сравнение, възстановяването след земетресението с магнитуд 7,8 през 2015 г. е струвало около 9 милиарда долара. Тогава загинаха близо 9000 души, повече от половин милион жилища бяха разрушени, а икономическите загуби възлизаха на около една трета от икономиката на страната.

Наводненията представляват сериозен удар за Непал, чиято икономика е силно зависима от паричните преводи на работещи в чужбина, туризма и водноелектрическата енергия. Международният комитет на Червения кръст оценява, че най-малко 93 000 души са засегнати и се нуждаят от помощ. УНИЦЕФ съобщи, че около 17 000 деца се нуждаят спешно от хуманитарна помощ, като 18 училища са разрушени, а други 20 са повредени.

Бедствието привлече и международна помощ. Индия изпрати около 60 тона хуманитарни материали и подготвя специализирани спасителни и медицински екипи. Непалските власти заявиха, че на този етап се нуждаят най-вече от специализирана техническа помощ – за спасителни операции в тунели, възстановяване на комуникациите и транспортните връзки, идентифициране на загиналите и ДНК анализи.