Българска делегация е била в Измаил по време на руска дронова атака, един човек загина

Един човек загина, а трима са ранени при руската атака с дронове срещу Измаилския район в Одеска област през нощта срещу 29 август, съобщи оперативният щаб на Измаилската районна държавна администрация.

При нападението са нанесени щети на обекти от транспортната инфраструктура. Осем камиона, превозващи хранителни продукти, са се запалили, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна. Пожарите са били потушени от пожарникарите.

Въздушната тревога в района е започнала в 23:20 часа на 28 август и е продължила до 1:46 часа на 29 август. По данни на местните власти над 20 дрона са атакували населени места в южната част на Одеска област, сред които Измаил, Килия, Вилково, Татарбунари и Затока.

Украинските власти съобщиха, че атаката е била част от по-широка руска въздушна атака. По данни на украинските военновъздушни сили през нощта Русия е изстреляла общо 267 дрона срещу Украйна, като 233 от тях са били неутрализирани.

Измаилският район е сред ключовите транспортни зони на Украйна заради пристанищата по река Дунав и връзките им с европейската транспортна мрежа. През последните месеци руските сили многократно са атакували инфраструктура в Одеска област, включително пристанищни и логистични обекти. На 29 август украинските власти отново съобщиха за щети по транспортната инфраструктура в Измаилския район.

Атаката е извършена в момент, когато в Измаил се намираше българска делегация, посетила района във връзка с честванията на 205-ата годишнина от основаването на Болград. В делегацията участваха председателят на парламентарната Комисия по туризъм Росица Кирова, посланикът на България в Украйна Златин Кръстев, генералният консул на България в Одеса Светослав Иванов, генералният директор на БТА Кирил Вълчев и изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за българите в чужбина Райна Манджукова.

По време на атаката Росица Кирова се е намирала в Измаил. Служители на Националната служба за охрана са я извели в укритие, като са помогнали и на други граждани, намиращи се в хотела.

Болград отбеляза на 25 август 205 години от основаването си. Градът е създаден през 1821 г. от български преселници и днес е един от историческите центрове на бесарабските българи. В честванията участва българска делегация, която в рамките на посещението си проведе срещи с представители на българската общност в Одеска област.

Одеска област е един от районите на Украйна с голяма концентрация на българско население. Компактни български общности живеят в Болградския и Измаилския район, както и в други населени места в областта, пише БТА.

Последната атака се вписва в засилената въздушна кампания на Русия срещу украинската транспортна, енергийна и логистична инфраструктура. Само ден по-рано руски въздушни удари засегнаха обекти в Киев и други украински региони, включително складове и логистични центрове.

Руските власти не са поели отговорност за конкретния удар в Измаилския район в публикуваните към момента съобщения. Данните за жертвите и щетите са предоставени от украинските власти и не могат да бъдат независимо проверени.