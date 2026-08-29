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Хилари Клинтън несъгласна с промяната на името на езерото Онтарио

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Хилари Клинтън; Снимка: Архив

Хилари Клинтън не е съгласна с промяната на името на езерото Онтарио. 

"Остава си езерото Онтарио", написа Клинтън в профила си в социалната мрежа "Екс". 

На 27 август президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед за смяна на името на езерото, което вече ще се казва "Америка". 

Езерото Онтарио е едно от петте Големи езера в Северна Америка и се намира на границата между американския щат Ню Йорк и канадската провинция Онтарио. 

Преименуването идва на фона на обтегнати отношения между Вашингтон и Отава. Търговските преговори между САЩ и Канада се провалиха миналата седмица. Двете страни си отправиха взаимни обвинения за неуспеха на тридневните интензивни разговори.

През миналата година Тръмп подписа указ, с който смени името на Мексиканския залив на "Залив Америка".

Хилари Клинтън беше конкурент на Тръмп в президентските избори през 2016 г., които републиканецът спечели. 

Клинтън спечели повече гласове на национално ниво (около 65,8 млн. срещу 63,0 млн.), но Тръмп спечели Избирателната колегия — 304 срещу 227 гласа — и така стана президент.

Хилари Клинтън; Снимка: Архив

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