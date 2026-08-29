Най-малко 27 души загинаха при руски удар в Киевска област, 42 са ранени

Най-малко 27 души са загинали, а 42 са ранени при руска въздушна атака в Киевска област, съобщи ръководителят на областната военна администрация Тимур Ткаченко.

„Цифрата може да не е окончателна", написа Ткаченко в „Телеграм".

Ударът е засегнал района на Буча, северозападно от Киев. При атаката е избухнал голям пожар, който се е разпространил към жилищни сгради и ресторант. Повредени са повече от 50 жилищни сгради.

Според украинския президент Володимир Зеленски при атаката е бил поразен склад в село Мила, след което е последвала детонация. Зеленски съобщи, че е започнало разследване за евентуална служебна небрежност, тъй като според него в района са били съхранявани боеприпаси в близост до жилищни сгради, пише БТА.

Ударите се извършват на фона на продължаващата война между Русия и Украйна, започнала с пълномащабното руско нахлуване през февруари 2022 г. И двете страни използват широко дронове за атаки на големи разстояния, като Русия разполага и с балистични и крилати ракети.

Украинските власти заявяват, че руските атаки системно засягат гражданска и енергийна инфраструктура. Москва от своя страна твърди, че нанася удари по военни и инфраструктурни обекти, свързани с украинските въоръжени сили. Твърденията за конкретните цели и обстоятелствата около отделните атаки не винаги могат да бъдат независимо потвърдени.