Силни северни ветрове и екстремен риск от пожари в части от Гърция

Силни северни ветрове и висок риск от горски пожари се очакват днес в Гърция, като на места поривите в Егейско море ще достигат 8-9 по скалата на Бофорт, съобщава електронното издание на гръцкия вестник „Катимерини".

Гръцките власти са обявили най-високата, пета степен на опасност от пожари за цяла Крит и за регионите Родос и Карпатос. Четвърта степен – много висок риск – е в сила за Атика, остров Евбея, части от Северното и Южното Егейско море и Лакония. В засегнатите райони службите за гражданска защита са поставени в повишена готовност.

Очаква се температурите днес леко да се понижат. В по-голямата част от континентална Гърция и на Йонийските острови те ще достигнат 35-37 градуса, а в някои райони на Западна Гърция – до 38 градуса. В Атина максималната температура се очаква да бъде около 34 градуса.

Времето ще бъде предимно слънчево, но следобед са възможни гръмотевични бури в Македония, Епир и други райони на Северна и Централна Гърция. В района на Солун се очакват бури към края на деня.

На фона на високия риск гръцките власти са активирали мерки за повишена готовност. При екстремната пета степен се задейства пълна мобилизация на необходимия персонал и техника за предотвратяване и овладяване на пожари, пише БТА.

Опасността идва в края на продължителен период на горещо и сухо време, който вече доведе до множество пожари в различни части на Гърция. Силните ветрове са допълнителен фактор, тъй като могат да превърнат малък пожар в бързо разрастващ се фронт.

Очаква се в неделя северните ветрове да отслабнат. Температурите ще останат високи, но според прогнозата ще бъдат под стойностите, характерни за гореща вълна.