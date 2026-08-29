Долна Саксония призовава „Фолксваген“ и синдикатите да постигнат сделка

Премиерът на германската провинция Долна Саксония Олаф Лийс призова ръководството на „Фолксваген" и синдикатите да постигнат споразумение по плана за преструктуриране на автомобилния гигант през следващите дни. По думите му времето до предстоящото заседание на Надзорния съвет на компанията е ограничено, предаде Ройтерс.

Надзорният съвет на „Фолксваген" се очаква да заседава на 4 септември. На срещата може да бъде обсъден план за значително намаляване на разходите, който предвижда съкращаване на десетки хиляди работни места и евентуално преструктуриране на производствената мрежа.

„Настоятелно призовавам да използваме оставащото време до следващото заседание, за да сближим различните позиции", заяви Лийс, който участва в преговорите между ръководството и представителите на работниците.

Според него „Фолксваген" е изправен пред сериозни икономически предизвикателства, сред които високите мита, отслабналото търсене и засилващата се конкуренция от китайски производители. В същото време Лийс подчерта, че преструктурирането трябва да отчита значението на компанията за германската икономика и за заетостта.

„Фолксваген" е един от най-големите работодатели в Германия, а в заводите му в Долна Саксония работят десетки хиляди души. Провинцията е и един от най-важните акционери в компанията и разполага с блокиращ миноритарен дял, което ѝ дава значително влияние върху ключови решения.

Главният изпълнителен директор на „Фолксваген" Оливер Блуме настоява за по-мащабно съкращаване на разходите. Плановете включват намаляване на работните места с до 50 000, а сред обсъжданите мерки са възможно закриване на производствени мощности и отделяне на някои подразделения.

Предложенията срещнаха силна съпротива от синдикатите, които настояват за запазване на работните места и производството в Германия. Преговорите между двете страни са насочени основно към размера на съкращенията и бъдещето на заводите, за които съществува най-голям риск.

„Убеден съм, че трябва да намерим жизнеспособно решение в тази ситуация", заяви Лийс. Той подчерта, че „Фолксваген" традиционно съчетава икономическите си интереси със социална отговорност и че този принцип трябва да бъде запазен при вземането на решенията за бъдещето на компанията, пише БТА.

Изпълнителният комитет на „Фолксваген", в който участват Лийс, председателят на работническия съвет и представители на семействата Порше и Пиех, ще заседава на 3 септември – ден преди Надзорния съвет. Очаква се тогава да бъде направена оценка на напредъка в преговорите и на възможностите за постигане на компромис, пише БТА.

Основният натиск идва от комбинацията от по-слаби продажби в Китай, засилена конкуренция от китайски автомобилни производители и американски мита, които натежават върху рентабилността на компанията. През 2025 г. продажбите на групата в Китай са намалели с 8% до около 2,69 млн. автомобила, докато доставките в Азиатско-тихоокеанския регион като цяло са спаднали с 6,5%.

В същото време „Фолксваген" остава огромен работодател в Германия. В края на 2025 г. групата е имала около 284 000 служители в страната, което обяснява защо планът има значение далеч отвъд компанията и се превръща в политически и социален въпрос.