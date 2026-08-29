Нурлан Ермекбаев: ШОС изгради уникален механизъм за многостранно сътрудничество

По повод 25-ата годишнина на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) генералният ѝ секретар Нурлан Ермекбаев даде интервю за Китайската медийна група, в което посочи, че за този период тя е изградила „пространство на взаимно доверие" и е създала „уникален многостранен механизъм за сътрудничество" в широк спектър от области.

Коментирайте разширяването на ШОС, Ермекбаев отбеляза, че все повече държави проявяват интерес към организацията. „ШОС не разделя страните според техния размер или икономическа сила. Всички държави имат равен статут. Именно това е една от основните ценности и привлекателни страни на организацията", подчерта той.

Според Ермекбаев сътрудничеството между държавите членки вече дава конкретни резултати. Търговският обмен продължава да нараства и от началото на 2026 г. е надхвърлил 700 млрд. долара. Увеличават се също превозите на товари и пътници, взаимните инвестиции и делът на разплащанията в национални валути.

„Нашата цел сега е да реализираме на практика проекти с участието на три, четири или повече държави членки", заяви генералният секретар. По думите му организацията ще продължи да насърчава реализацията на мащабни икономически и транспортни проекти.

По отношение на Инициативата за глобално управление, предложена от китайския председател Си Дзинпин, Ермекбаев я определи като „значима, далновидна и навременна". Според него нейните принципи, ценности и цели в много отношения съвпадат с тези на ШОС и с основополагащия за организацията „Шанхайски дух".