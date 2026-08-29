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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23471710 www.24chasa.bg

Дигиталното издателство в Китай нарасна с над 7% през 2025 г., а изкуственият интелект променя сектора

КМГ

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Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Дигиталната издателска индустрия в Китай продължава да се разраства, като изкуственият интелект все по-силно променя начина, по който се създава и разпространява съдържание. Успоредно с това китайските дигитални културни продукти засилват присъствието си на международните пазари.

През 2025 г. приходите на сектора са достигнали 1,88 трилиона юана (277 млрд. долара), което е ръст от 7,51% спрямо предходната година, показва годишен доклад за развитието на индустрията.

Изкуственият интелект вече се използва на все повече етапи от издателския процес – от избора на теми и превода на различни езици до редактирането, проверката на съдържание, препоръките и разпространението му. Някои традиционни издателства започват да превръщат професионално редактираното си съдържание в нови дигитални услуги, включително системи за отговори на въпроси с помощта на изкуствен интелект и абонаментен достъп до бази данни.

Китайските дигитални културни продукти също разширяват присъствието си зад граница. Онлайн литературата, видеоигрите и онлайн филмите и сериалите се превръщат в основни двигатели на този износ.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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