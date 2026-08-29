Китай отчете нов спад на раждаемостта и рекордно отрицателен естествен прираст

Китай е регистрирал 7,92 млн. раждания през 2025 г., като раждаемостта отново е спаднала след отчетеното увеличение през 2024 г., показват последни данни на Националната здравна комисия.

В края на 2025 г. населението на Китай е било около 1,4 млрд. души. Раждаемостта е достигнала 5,63 на 1000 души, докато броят на починалите е 11,31 млн., при смъртност от 8,04 на 1000 души.

Данните за последните пет години показват трайна тенденция на спад. През 2021 г. в страната са регистрирани 10,62 млн. раждания, през 2022 г. – 9,56 млн., през 2023 г. – 9,02 млн., а през 2024 г. броят им временно се е увеличил до 9,54 млн. През 2025 г. обаче ражданията са намалели до 7,92 млн.

Спадът следва краткото възстановяване на раждаемостта през 2024 г., когато тя се е увеличила с 0,38 промила спрямо предходната година.

Китай продължава да отчита отрицателен естествен прираст на населението, тъй като броят на смъртните случаи значително надхвърля този на ражданията. По данни на Държавното статистическо бюро естественият прираст е бил –0,99 промила през 2024 г., а през 2025 г. според Националната здравна комисия той се е задълбочил до –2,41 промила.

Новите данни потвърждават продължаващия демографски натиск върху Китай, свързан с намаляващия брой раждания и застаряването на населението.