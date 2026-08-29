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В Египет започна излъчването на избрани филмови и телевизионни програми на Китайската медийна група

КМГ

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Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

В навечерието на държавното посещение на китайския председател Си Дзинпин в Египет в страната започна излъчването на избрани филмови и телевизионни програми на Китайската медийна група (КМГ). Близо 10 продукции, включително „Писмо на председателя Си" и „Културните връзки на Си Дзинпин", ще бъдат излъчени по Египетската национална телевизия и други водещи медии.

„Писмото на председателя Си" представя избрани отговори на председателя Си Дзинпин до чуждестранни синолози, творци и младежи, като разказва истории за усилията му за насърчаване на приятелството между народите и взаимното разбирателство.

„Културните връзки на Си Дзинпин" представя истории, свързани с интереса на китайския лидер към съхраняването и развитието на културата, както и разсъжденията му за ролята на културата за развитието на държавата и укрепването на нацията.

На церемонията по старта на излъчването на програмите видеопослание отправи заместник-ръководителят на Отдела за публичност на ЦК на ККП и директор на Китайската медийна група Шън Хайсюн.

В събитието участваха близо 100 гости от политическите, академичните и медийните среди на Египет.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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