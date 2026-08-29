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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23471742 www.24chasa.bg

Многоезична поредица за цитати от речите на Си Дзинпин ще бъде излъчена в държави от ШОС

КМГ

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Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Многоезичната версия на телевизионната поредица „Любимите цитати на Си Дзинпин", продуцирана от Китайската медийна група, ще започне да се излъчва от 30 август по водещи медии в държави от Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС).

Излъчването съвпада с участието на китайския председател Си Дзинпин в срещата на върха на ШОС през 2026 г. в Киргизстан.

Сред медиите, които ще излъчват поредицата, са Националната телевизионна и радиокомпания на Киргизстан, беларуският клон на международната медийна група „Мир", Президентският радио-телевизионен комплекс и телевизия „Хабар" в Казахстан, Пакистанската телевизионна корпорация, руският държавен медиен холдинг, „Российская газета", Националната телевизия на Таджикистан, Националната телевизионна и радиокомпания на Узбекистан и Иранската информационна агенция ИРНА.

Програмата разглежда теми като икономическо развитие, технологични иновации, опазване на околната среда и социалната политика. В нея са включени цитати от древни китайски текстове и класически произведения, използвани от Си Дзинпин в негови речи, статии и публични изказвания.

Според създателите на поредицата целта е чрез тези исторически и литературни препратки да бъде представен китайският културен и исторически контекст, който стои зад възгледите на Си Дзинпин за управлението на страната, както и китайския подход към редица глобални предизвикателства.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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