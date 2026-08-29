Ердоган: Мюсюлманският свят трябва да разчита повече на себе си

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган призова мюсюлманските страни да действат по-единно, да укрепят сътрудничеството помежду си и да развиват способностите си за възпиране. Той заяви, че мюсюлманският свят не може да разчита единствено на други държави за защитата на своите интереси.

Ердоган отправи призива вчера на събитие в конгресния център „Халич" в Истанбул по повод Седмицата на рождението на пророка Мохамед, Маулид ал-Наби, съобщи „Хюриет дейли нюз".

„Като мюсюлмани ние трябва да бъдем силни и да имаме възпиращи способности, да защитаваме правата и интересите си и заедно да изграждаме мир и сигурност в нашия регион. Не можем да стигнем доникъде, като възлагаме надеждите си на другите", заяви турският президент.

Речта му беше излъчена пряко по турската национална телевизия ТРТ. Ердоган подчерта, че Турция полага усилия за укрепване на съюзите и за преодоляване на разногласията както в страната, така и между мюсюлманските държави.

Значителна част от изказването му беше посветена на войната в Близкия изток. Ердоган обвини израелското правителство, че се стреми да дестабилизира региона, и разкритикува международните институции за неспособността им да предотвратят цивилните жертви в Газа, на Западния бряг и в Ливан.

По думите му милиони палестинци продължават да се борят за оцеляване без достъп до основни жизнени потребности. Ердоган определи Газа като „най-голямото гробище за деца в света".

Той посочи също, че според представените от него данни израелските атаки в Ливан са довели до разселването на 1,3 милиона души, като са загинали над 4000 души, а повече от 12 000 са били ранени. По думите му сред жертвите преобладават жени и деца.

Турският президент заяви, че международната общност и глобалните институции не са показали достатъчно политическа воля за предотвратяване на цивилните жертви. Според него отговорът на тази ситуация трябва да бъде засилване на сътрудничеството между мюсюлманските държави.

Призивът на Ердоган е в съответствие с дългогодишната позиция на Турция за по-голяма роля на мюсюлманските страни при решаването на регионалните конфликти. Анкара последователно подкрепя палестинската кауза и настоява за прекратяване на военните действия в Газа, като същевременно се стреми да запази ролята си на посредник в регионалните дипломатически усилия.

Изказването идва на фона на продължаващото напрежение в Близкия изток и на усилията на Турция да укрепи позициите си като регионална сила. Анкара поддържа тесни отношения с редица мюсюлмански държави, но едновременно с това е член на НАТО и продължава да има стратегически отношения със западните си съюзници.

Ердоган представи единството като ключово условие за по-голяма политическа тежест на мюсюлманския свят и призова държавите в региона да поставят по-голям акцент върху общите интереси, вместо върху съществуващите между тях разногласия.