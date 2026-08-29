Президентската гвардия в Нигер отблъсна нападатели от двореца, сблъсъците продължават

Интензивна стрелба и експлозии са били чути през нощта в няколко района на столицата на Нигер Ниамей, включително в близост до президентския дворец и международното летище „Диори Хамани", съобщиха очевидци и източници от сферата на сигурността, цитирани от Франс прес и Ройтерс.

Според източник от службите за сигурност нападатели са атакували летището и са направили опит да проникнат през охранявания периметър около президентския дворец. Други източници описаха случващото се като атака от страна на разбунтували се военнослужещи. Информацията за характера и организаторите на нападението все още не е независимо потвърдена.

Военната база „База 101", разположена в комплекса на международното летище, също е била атакувана. Представител на нигерийските власти заяви, че силите за сигурност са възстановили контрола над базата, а част от нападателите са били неутрализирани или са се оттеглили. В района са били проведени операции за издирване на останалите нападатели.

Престрелките около президентския дворец са продължили часове наред. Движението по основни пътища в столицата е било ограничено, а националната телевизия временно е прекъснала излъчването си. По-късно програмата е била възстановена. Правителството призова населението към спокойствие и съобщи, че силите за сигурност са мобилизирани, пише БТА.

Нападението е поредното сериозно предизвикателство пред военните власти в Нигер, които управляват страната след преврата през юли 2023 г., когато беше свален демократично избраният президент Мохамед Базум. Начело на военната власт е генерал Абдурахаман Тиани.

След преврата Нигер се дистанцира от традиционните си западни партньори, включително Франция, и задълбочи отношенията си с Русия. Страната, заедно със съседните Мали и Буркина Фасо, създаде Алианса на държавите от Сахел – политическо и военно обединение на трите държави, управлявани от военни режими.