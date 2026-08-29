Непал ще се нуждае от до 5 милиарда долара за възстановяване след наводненията

Непал може да се нуждае от между 4 и 5 милиарда долара за възстановяване след опустошителните наводнения тази седмица, заяви министърът на финансите Сварним Уагле пред Ройтерс. По предварителни оценки сумата се равнява на близо една десета от годишния брутен вътрешен продукт на страната.

„Първоначалната оценка е между 4 и 5 милиарда долара. Това е само приблизителна оценка", каза Уагле, като уточни, че оценката на щетите и икономическите загуби продължава.

Бедствието започна в сряда, когато срутване на част от ледник в Хималаите предизвика огромен поток от вода, лед, скали, кал и отломки по речните системи в района на границата между Непал и Китай. Вълната разруши мостове и пътища, засегна населени места и нанесе щети на водноелектрически съоръжения.

Близо 600 души са загинали в Непал и Тибет, а почти 2500 души в Непал все още се водят в неизвестност. До момента спасителните екипи са помогнали на повече от 3700 души. Хеликоптери са използвани за евакуация на оцелели от изолираните райони и за доставяне на хуманитарна помощ.

Очакваните разходи за възстановяване са значително по-ниски от сумата, необходима след опустошителното земетресение с магнитуд 7,8 през 2015 г. Тогава за възстановяването на Непал бяха необходими около 9 милиарда долара. Земетресението отне живота на близо 9000 души, разруши повече от половин милион жилища и причини икономически загуби, равняващи се на около една трета от икономиката на страната.

Наводненията вероятно ще окажат сериозно въздействие върху икономиката на Непал, която разчита в значителна степен на туризма, паричните преводи от граждани, работещи в чужбина, и производството на водноелектрическа енергия. Повредени са енергийни проекти, които представляват повече от 12 процента от националния капацитет за производство на електроенергия.

Външният министър Шисир Кханал заяви, че Непал е поискал международна помощ за справяне с техническите последици от бедствието. Сред необходимите области са спасяването на хора, блокирани в тунели, възстановяването на транспортните и комуникационните връзки, идентифицирането на загиналите, извършването на ДНК анализи и съхраняването на телата.

Правителството на Катманду посочва, че спасителните операции продължават, но са затруднени от разрушената инфраструктура и труднодостъпния планински терен. В засегнатите райони се доставят основни стоки и храни, включително ориз, юфка, бисквити и дрехи, пише БТА.

Мащабът на разрушенията поставя Непал пред ново голямо предизвикателство за възстановяване само 11 години след земетресението през 2015 г. Окончателната стойност на щетите и необходимите средства за възстановяване ще стане ясна след приключването на оценката на разрушената инфраструктура и засегнатите икономически дейности.