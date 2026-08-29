Сменят името на летището в Нешвил в памет на Доли Партън

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Международното летище в Нешвил да бъде кръстено на Доли Партън. Това предлага губернаторът на щата Тенеси Бил Лий.

Легендарната певица, която е родом от Тенеси, почина на 80-годишна възраст на 25 август.

Лий обяви предложението си да смени името на летището в петък като „траен знак на признание за нейното незаличимо наследство и за поколенията хора, на които тя даде вдъхновение в Тенеси и по целия свят".

Предложението за преименуване на летището ще бъде разгледано на заседанието на Управлението на летище „Метро Нашвил" на 17 септември.

Партън почина след кратка битка с рака в медицинския център Vanderbilt-Ingram Cancer Center в Нешвил, заобиколена от своите близки.

В рамките на над 60-годишната си кариера Партън е продала повече от 100 милиона плочи и е спечелила 11 награди „Грами", превръщайки се в една от най-продаваните музикални изпълнителки на всички времена, пише NBC.

Партън постигна успех и в киното, като спечели нова публика и признание с роли във филми като „От 9 до 5" (9 to 5), за който тя написа и изпълни едноименната песен, „Стоманени магнолии" и „Най-добрият малък бардак в Тексас".

Със своята руса, обемна коса и неизменния грим Партън се превърна и в една от най-разпознаваемите личности в САЩ. Тя често отговаряше с характерното си самоиронично чувство за хумор на въпросите за фигурата си и пластичните операции.