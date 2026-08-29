Кралица Соня и покойният крал Харалд V щяха да празнуват 58 години брак

Норвежката кралица Соня отбелязва днес сама 58-ата годишнина от сватбата си с крал Харалд Пети, който почина вчера на 89-годишна възраст, съобщи ДПА.

Ковчегът на монарха е пристигнал тази сутрин в кралския дворец в Осло. Харалд Пети почина след близо две седмици, прекарани в болница. Смъртта му настъпи само ден преди годишнината от сватбата му с кралица Соня, с която бяха семейство в продължение на почти шест десетилетия.

Кралица Соня, също на 89 години, сега е изправена пред живот без своя дългогодишен съпруг. Историята на връзката им започва още когато Соня Харалдсен е обикновена гражданка.

Двамата се срещат за първи път, когато Соня е млада, а по-късно се срещат отново, когато тя е на 22 години. Те се влюбват, но връзката им се сблъсква с категоричното несъгласие на бащата на Харалд – тогавашния крал Олаф Пети.

Заради разликата в социалния им статут двамата са принудени да пазят връзката си в тайна в продължение на девет години. В крайна сметка принц Харалд заявил пред баща си, че предпочита да остане неженен, ако не получи разрешение да се ожени за Соня.

Крал Олаф в крайна сметка отстъпил и на 29 август 1968 г. Харалд и Соня се оженили в катедралата в Осло.

Пет години по-късно се ражда синът им Хокон, който след смъртта на баща си наследява трона и става крал Хокон Осми, пише БТА.

Смъртта на Харалд Пети слага край на едно от най-дългите управления в съвременната история на Норвегия. Той заема престола през 1991 г. след смъртта на баща си Олаф Пети и се превръща в една от най-разпознаваемите фигури на норвежката монархия.