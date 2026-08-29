САЩ унищожиха лодка, свързвана с наркокартел, в Тихия океан

Американските въоръжени сили са унищожили лодка, за която се предполага, че е била използвана от наркотрафиканти като мобилен пункт за зареждане с гориво в източната част на Тихия океан, съобщи ДПА.

Преди плавателният съд да бъде унищожен, американски военнослужещи са свалили от него няколко души, без да използват сила. Те са били предадени на еквадорските власти.

Според Южното командване на САЩ лодката се е намирала в международни води и е била използвана от „Лос Чонерос" – една от най-мощните престъпни организации в Еквадор. Американското командване посочи, че операцията е била предварително координирана с правителството на Еквадор.

Публикувани от американските военни кадри показват момента, в който лодката е обхваната от голям огнен взрив. В съобщението на Южното командване не се посочва да има загинали при операцията.

„Тази намеса прекъсва критичен възел в логистичната верига на трафикантите", заяви командването.

Операцията е част от по-широка кампания на администрацията на президента Доналд Тръмп срещу предполагаемия наркотрафик по море. От миналата есен американските въоръжени сили многократно са извършвали удари срещу плавателни съдове в Карибите и източната част на Тихия океан, които според Вашингтон са използвани за транспортиране на наркотици към САЩ, пише БТА.

Американски представители определят някои от хората, загинали при предишни подобни операции, като „наркотерористи". Подходът на Вашингтон обаче предизвиква спорове относно правното основание за използването на смъртоносна сила срещу предполагаеми наркотрафиканти в международни води.

Критиците на операцията поставят под въпрос съответствието на подобни действия с международното право, особено когато става дума за удари, при които има загинали. В настоящия случай американските власти не съобщават за жертви, а лицата, намирали се на борда на лодката, са били предадени на еквадорските власти.