Първи общ полет на България, Гърция и Кипър за репатриране на мигранти

Кипър, Гърция и България са осъществили първия си съвместен полет за принудително връщане на граждани на трети страни, които са пребивавали незаконно на територията на трите държави. Операцията е проведена със съдействието на Европейската агенция за гранична и брегова охрана „Фронтекс", съобщи електронното издание на кипърския вестник „Сайпръс мейл".

При операцията общо 51 души са били върнати в държавите им на произход. Най-голям е броят на репатрираните от Кипър – около 35 души. Гръцките власти са върнали 15 души, а от България е репатриран един човек.

Съвместните операции за връщане са част от европейските механизми за координация между държавите членки при изпълнение на решения за връщане на граждани на трети страни, които нямат право да пребивават на територията на Европейския съюз.

„Фронтекс" подпомага държавите членки при организирането и координацията на операции за връщане, включително чрез осигуряване на техническа и оперативна подкрепа. Съвместните полети позволяват на няколко държави да обединят ресурсите си при транспортирането на лица до страните им на произход, пише БТА.

По данни на „Сайпръс мейл" от началото на годината Кипър е репатрирал около 6027 граждани на трети страни. Островът е сред държавите от ЕС, които са особено изложени на миграционен натиск заради географското си положение в Източното Средиземноморие.

За България и Гърция съвместната операция е част от по-широкото европейско сътрудничество в областта на управлението на миграцията и връщането на хора, които нямат законово основание да останат на територията на ЕС.