Бивш служител на Белия дом глобен за сделки с предварителна информация от речите на Тръмп

Американската Комисия за търговия със стокови фючърси (CFTC) е наредила на бивш оператор на телепромптер в Белия дом Габриел Перес да плати общо 172 539 долара за търговия с предварително известна информация от речите на президента Доналд Тръмп, съобщи Ройтерс.

Перес се е споразумял с федералната агенция да възстанови 107 539,02 долара, които според CFTC е спечелил от сделките, както и да плати глоба от 65 000 долара. Като част от споразумението му е наложена и тригодишна забрана за борсова търговия.

Разследването е установило, че между декември 2025 г. и февруари 2026 г., докато е работил в Белия дом, Перес е търгувал на платформата за прогнози „Калши" (Kalshi). Той е използвал т.нар. пазари за споменавания, при които участниците сключват договори въз основа на това дали определена дума, израз или тема ще бъде спомената по време на дадено публично събитие.

Според CFTC Перес е имал достъп до текстовете на речите на Тръмп преди публичното им произнасяне и е използвал тази съществена непублична информация, за да реализира лична финансова печалба.

Агенцията определи поведението като нарушение на Закона за стоковите борси и съответните регулации. Перес вече не работи за федералното правителство и се е съгласил да не извършва подобни нарушения в бъдеще.

Размерът на глобата е бил намален заради „примерното съдействие" на Перес по време на разследването, посочи CFTC. Съдействие е оказал и операторът на платформата „Калши" – „КалшиЕкс" (KalshiEX), пише БТА.

CFTC има правомощия да регулира пазарите на стокови деривати в САЩ, включително определени договори, търгувани на платформи за прогнозиране. Случаят с Перес показва, че тези правомощия могат да бъдат прилагани и при търговия, свързана с политически събития, когато са налице нарушения на федералните правила.