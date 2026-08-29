Украйна: Жертвите на руската атака в Киевска област достигнаха 37

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Броят на загиналите при руската въздушна атака в Киевска област е нараснал до 37, съобщи ръководителят на регионалната военна администрация Тимур Ткаченко, цитиран от Укринформ.

По-рано Ткаченко съобщи за 27 загинали при удара в Бучански район, северозападно от Киев. В областта е обявен ден на траур за утре.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви по-рано, че при атаката е бил поразен склад, последвала е детонация, а взривът е причинил сериозни щети на близки жилищни сгради и старчески дом.

Руското министерство на отбраната представи различна версия за поразения обект. Според ведомството, цитирано от ТАСС, руските сили са нанесли удар по логистичен център в Киевска област, в който са се съхранявали компоненти за украински балистични ракети.

Украинските власти съобщиха по-рано и за десетки ранени при атаката. Продължават спасителните и разчистващите дейности на мястото на удара.

Атаката е част от продължаващите руски въздушни удари срещу Украйна, при които се използват ракети и безпилотни летателни апарати. Киев твърди, че руските удари често засягат гражданска инфраструктура и населени места, докато Москва заявява, че целите ѝ са свързани с украинската военна и логистична инфраструктура, пише БТА.

Твърденията на двете страни относно конкретния поразен обект и обстоятелствата около атаката не са потвърдени по независим път.