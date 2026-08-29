Турист откри предполагаем фрагмент от дрон на румънски плаж край Черно море

Турист е открил във водата предполагаем фрагмент от дрон на плажа в румънския черноморски курорт Ефорие Норд, край Констанца, съобщи „Диджи 24".

Мъжът е извадил предмета от морето и го е предал на пост на морските спасители. След това на място са пристигнали полицаи и жандармеристи, които са иззели фрагмента. Предстои той да бъде изследван от специалисти, за да бъде установен произходът му.

По информация на „Диджи 24" предметът е бил с дължина около 60 сантиметра и при първоначалния оглед не са били установени експлозиви.

Случаят е на фона на засиленото внимание на румънските власти към възможни последици от войната в Украйна по крайбрежието на Черно море. Румъния, която е член на НАТО и граничи с Украйна по суша и море, многократно е съобщавала за откриване на фрагменти от безпилотни летателни апарати в близост до границата.

Румънските служби призовават гражданите да не докосват и да не преместват неизвестни предмети, открити на плажа или във водата, тъй като е възможно те да представляват опасност, пише БТА.

Предстои експертизата да установи дали намереният в Ефорие Норд предмет действително е част от дрон и при какви обстоятелства е попаднал в морето.