Асоциация в САЩ призова да няма паническо купуване на тоалетна хартия заради митата с Канада

Американска браншова организация призова потребителите да не се запасяват с тоалетна хартия заради опасения от недостиг или поскъпване на фона на задълбочаващия се търговски спор между САЩ и Канада, съобщи ДПА.

Говорителка на Американската асоциация за горско стопанство и хартия (AF&PA), която представлява производителите на тоалетна хартия и други хартиени изделия в САЩ, заяви пред агенцията, че няма причина домакинствата да правят панически покупки.

По думите ѝ веригите за доставки на хартиени продукти в САЩ са изградени така, че да функционират предвидимо и ефективно. Рязкото увеличаване на търсенето обаче може да създаде ненужен натиск върху системата.

Призивът идва на фона на решението на Канада да наложи ответни мита върху американски стоки за близо 20 млрд. долара. Те трябва да влязат в сила на 8 септември в отговор на въведените по-рано от Вашингтон мита върху канадски стоки.

Според канадското правителство новите мита ще засегнат широк спектър от продукти, включително кухненски принадлежности, опаковъчни материали, козметика и шампоани. Сред засегнатите стоки ще бъдат и определени видове тоалетна хартия и хартиени продукти, използвани за производството ѝ, пише БТА.

От AF&PA предупреждават, че митата могат да увеличат разходите и да създадат допълнителна несигурност за производителите, работниците и потребителите от двете страни на границата. Според организацията търговският конфликт може да наруши трансграничните вериги за доставки, от които зависят редица американски производители.

Темата за тоалетната хартия има особен отзвук в САЩ, където потреблението на продукта е сред най-високите в света. По данни на „Статиста" от 2018 г. средностатистическият американец е използвал 141 ролки годишно – повече от населението на всяка друга държава, включена в изследването.

Цената на една ролка тоалетна хартия в САЩ е около един долар, отбелязва ДПА. Браншът обаче подчертава, че настоящите търговски мерки не са причина потребителите да се запасяват извън обичайните си нужди.