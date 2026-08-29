Путин, Си и Пезешкиан се събират на форум на ШОС в Киргизстан

Президентите на Русия, Китай и Иран – Владимир Путин, Си Цзинпин и Масуд Пезешкиан – се очаква да участват в срещата на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), която ще се проведе в понеделник и вторник в столицата на Киргизстан Бишкек, предаде Франс прес.

Форумът е посветен на 25-годишнината от създаването на ШОС и ще събере около десет държавни и правителствени ръководители. Сред потвърдилите участие са също индийският премиер Нарендра Моди, пакистанският му колега Шехбаз Шариф и турският президент.

Пленарното заседание ще бъде председателствано от президента на Киргизстан Садир Жапаров. Очаква се разговорите да бъдат насочени към регионалното сътрудничество и международната сигурност, на фона на стремежа на организацията да засили ролята си в международните отношения.

В рамките на форума е предвидена двустранна среща между Владимир Путин и Масуд Пезешкиан. Разговорите ще се проведат на фона на задълбочаващото се сътрудничество между Москва и Техеран.

По информация на дипломатическия съветник на Кремъл Юрий Ушаков Путин ще проведе отделни срещи и със Си Цзинпин, Нарендра Моди и турския президент. Ушаков определи ШОС като „един от полюсите на зараждащия се многополюсен свят".

Шанхайската организация за сътрудничество е създадена през 2001 г. от Китай, Русия, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан и Узбекистан. През годините организацията се разшири с присъединяването на Индия, Пакистан, Иран и Беларус.

ШОС се превърна във важна платформа за политически, икономически и сигурностни контакти между държави от Азия. Въпреки това членовете ѝ имат различни интереси и позиции по редица международни въпроси, което ограничава възможностите за превръщането ѝ в единен политически блок.

Настоящата среща се провежда в момент на засилено съперничество между Русия, Китай и западните държави. Москва и Пекин определят развитието на многополюсен световен ред като свой стратегически приоритет, докато редица западни държави разглеждат разширяването на подобни формати като част от променящия се баланс на силите.