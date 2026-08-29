Траур в Норвегия след смъртта на Харалд V, Хокон VIII е новият крал

Норвегия е в национален траур след смъртта на крал Харалд V, който почина вчера на 89-годишна възраст. Днес знамената в страната бяха спуснати наполовина в знак на почит към покойния монарх, предаде Франс прес.

Хиляди норвежци продължиха да се събират пред Кралския дворец в Осло, за да оставят цветя и да отдадат почит на Харалд V. Само вчера повече от 20 000 души са посетили двореца.

С кончината на Харалд V Норвегия навлиза в нов етап от историята на монархията. Неговият син, 53-годишният Хокон, наследи престола и прие името Хокон VIII.

Новият крал посети двореца заедно с 22-годишната си дъщеря Ингрид Александра, която вече е престолонаследница. Той официално информира правителството за смъртта на баща си и заяви, че ще продължи традицията на своите предшественици, като приеме мотото „Всичко за Норвегия".

През следващите дни Хокон VIII ще проведе срещи с ръководителите на норвежката църква, парламента и Върховния съд, а след това се очаква да отправи обръщение към народа.

Новият монарх ще положи клетва за вярност към Конституцията във вторник, 1 септември. Не се очаква коронация, тъй като тази практика е премахната в Норвегия през 1908 г. Възможно е обаче, както при баща му и дядо му, началото на управлението му да бъде отбелязано с церемония по благославяне в катедралата в Трондхайм.

Норвежкият премиер Юнас Гар Стьоре заяви, че със смъртта на Харалд V е приключила една епоха и е започнала нова. По думите му покойният крал ще бъде запомнен с близостта си до хората, чувството си за хумор, топлотата и доверието си към норвежкия народ.

Към почитта към Харалд V се присъединиха държавни ръководители и монарси от различни страни, пише БТА. Американският президент Доналд Тръмп определи покойния крал като „силен, горд и много уважаван човек".

Харалд V беше на норвежкия престол от 1991 г. и беше най-дълго управлявалият монарх в Европа. Неговата кончина слага край на повече от три десетилетия управление и поставя началото на нов период за норвежката монархия.