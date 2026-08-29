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Агенцията за атомна енергия: Недостигът на дизел застрашава Запорожката АЕЦ

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АЕЦ "Запорожие". Снимка: МААЕ

Електроснабдяването на Запорожката атомна електроцентрала остава под сериозен риск заради продължителното прекъсване на външното захранване и намаляващите запаси от дизелово гориво за аварийните генератори, предупреди Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), цитирана от ДПА.

По данни на агенцията централата е без външно електрозахранване повече от седмица и в момента разчита на дизелови генератори, за да поддържа необходимите системи. Генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси заяви, че доставените през тази седмица допълнителни количества дизел временно облекчават ситуацията, но проблемът остава неотложен.

Гроси предупреди, че ако външното електрозахранване не бъде възстановено или не бъдат осигурени нови доставки на гориво, централата може да се изправи пред прекъсване на електрозахранването в рамките на около 10 дни.

„Настоящата ситуация за пореден път показва защо надеждното външно захранване и сигурните маршрути за доставка са необходими за ядрената безопасност и сигурност", заяви ръководителят на МААЕ.

Агенцията работи по възможността да бъде договорена локална зона за временно прекратяване на бойните действия, която да позволи на специалисти да извършат ремонт на ключов електропровод. Възстановяването му би осигурило отново външно електрозахранване за централата и би намалило зависимостта от дизеловите генератори.

Запорожката АЕЦ е най-голямата атомна електроцентрала в Европа. Тя попадна под руски контрол през март 2022 г., малко след началото на руската инвазия в Украйна. Оттогава обектът и прилежащата му инфраструктура многократно са били засегнати от военните действия, като Русия и Украйна взаимно се обвиняват за атаките и за рисковете за ядрената безопасност.

Шестте реактора на централата в момента са спрени, но това не означава, че обектът не се нуждае от електроенергия. Дори при изключени реактори ядреното гориво продължава да отделя остатъчна топлина и системите за охлаждане трябва да функционират. Затова надеждното електрозахранване е ключово за безопасността на централата.

МААЕ поддържа постоянен екип от експерти на място, който наблюдава състоянието на съоръженията и ядрената безопасност. Агенцията многократно е предупреждавала, че продължителната загуба на външно захранване увеличава рисковете за централата и че възстановяването на стабилните електропроводи трябва да бъде приоритет.

АЕЦ "Запорожие". Снимка: МААЕ

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