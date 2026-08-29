Властите в Нигер обявиха, че са овладели опита за военен метеж

Властите в Нигер заявиха, че са възстановили контрола над ситуацията в столицата Ниамей след опит на група войници да се разбунтуват срещу свои командири. При инцидента са били чути продължителна стрелба и експлозии в няколко части на града, съобщи Асошиейтед прес.

Министърът на отбраната генерал Салифу Моди определи случилото се като нарушение на военната дисциплина и разпоредби. По думите му бунтовниците са действали от военна база 101, разположена край международното летище „Дьори Хамани", и са стреляли по чувствителни обекти в столицата. Силите, лоялни на властта, са предприели действия за възстановяване на контрола.

Стрелба и взривове са били чути и около административния район Плато, където се намират президентският дворец и други ключови държавни институции. Държавната телевизия временно е прекъснала излъчването си, а силите за сигурност са били разположени около стратегически обекти.

Инцидентът представлява ново изпитание за военната хунта, ръководена от генерал Абдурахаман Тиани. Тя пое властта през юли 2023 г., след като президентът Мохамед Базум беше свален с военен преврат. Оттогава Нигер се дистанцира от западните си партньори и задълбочи военното си сътрудничество с Русия, пише БТА.

Случаят се развива на фона на продължаващата нестабилност в Сахел. Нигер, както и съседните Мали и Буркина Фасо, е изправен пред чести нападения на джихадистки групировки, свързани с „Ал Каида" и „Ислямска държава". Сигурността остава основно предизвикателство пред управляващите военни власти.