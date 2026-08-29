400 кораба остават блокирани в Персийския залив 6 месеца след началото на войната

Около 400 кораба остават блокирани в Персийския залив шест месеца след началото на военния конфликт между САЩ и Иран, а хиляди моряци в региона все още са изложени на повишен риск, предупреди Международната морска организация (ММО), цитирана от ДПА и БТА.

„Макар че някои кораби и техните екипажи са успели да напуснат, до 400 кораба с около 6000 моряци на борда не са успели да отплават безопасно от началото на конфликта", заяви генералният секретар на ММО Арсенио Домингес в изявление, публикувано в петък.

Организацията е потвърдила 70 нападения срещу международни кораби в Персийския залив – в Ормузкия проток и около него – откакто конфликта започна в края на февруари. При нападенията са загинали 19 моряци.

Влошаващата се ситуация с морската сигурност, както в Персийския залив, така и по целия свят, като цяло вреди на всички, става известно от думите на Домингес. „Това обаче е особено тревожно за хилядите невинни моряци, които са засегнати", добави той.

Половин година след началото на първите израелско-американски атаки срещу Иран, усилията за разрешаване на конфликта се намират в задънена улица, посочва ДПА. Иран изисква отстъпки от американското правителство, докато президентът Доналд Тръмп възнамерява да окаже натиск върху иранските лидери чрез „икономическа война".

Докато иранските въоръжени сили се опитват да принудят корабните компании да сътрудничат чрез заплахи и атаки, Военноморските сили на САЩ поддържат морска блокада на иранските пристанища, за да прекъснат финансирането на Техеран.

Според Централното командване на въоръжените сили на САЩ (CENTCOM) до момента американските въоръжени сили са пренасочили 82 търговски кораба, извели са от строя три и са се качили на борда на два в рамките на блокадата.

Тръмп наскоро заяви, че Ормузкият проток е разминиран, напълно отворен и „100 процента" под контрола на САЩ. Израелски анализатор по въпросите на отбраната обаче оспори това твърдение, като посочи, че за осигуряването на безопасното преминаване на корабите са необходими значителни предпазни мерки и военно присъствие.

„Това, че (Тръмп) казва, че протокът е отворен, не означава, че той наистина е отворен. Преминаването на танкери през нощта, с изключени транспондери и под военна закрила на САЩ, не е същото като контрол над протока или възстановяване на предвоенното статукво", заяви експертът по национална сигурност и разузнаване Дани Ситринович в социалната мрежа „Екс" (X).