Русия се похвали, че е превзела още три села в Източна Украйна. Министерството на отбраната на Руската федерация каза, цитирано от ТАСС, че са били "освободени" Рубежное и Новоандреевка в Донецка област и е бил "установен контрол върху" Храповшчина в Сумска област.

Реакция от украинската страна все още няма. Русия обяви Донецка и още три украински области - Луганска, Запорожка и Херсонска, за анексирани, но Сумска не е сред тях. Затова са използвани различни формулировки за превземането на селата в двата региона.

Русия редовно обявява, че е превзела села в Източна Украйна, но войната като цяло остава позиционна - близо четири години и половина след своето начало. Рубежное и Новоандреевка се намират североизточно от град Добропиля, към който Русия твърди, че нейните сили настъпват. По-рано този месец тя обяви, че е превзела няколко села в района.

Руски диверсионно-разузнавателни групи проникнаха в района на Добропиля през есента на миналата година. Тогава Русия обаче не успя да развие пробива или да установи трайни позиции в района на този град в западната част на Донецка област.

Иначе Русия е превзела над 80% от този източен украински регион. Руските въоръжени сили се намират на по няколко километра от градовете от т. нар. пояс от крепости в Донецка област, които остават под украински контрол - Краматорск, Славянск и Дружковка. Храповшчина се намира в Сумска област, Североизточна Украйна, на няколко километра от границата с Русия. Москва не е обявявала този украински регион за анексиран, но иска да установи там буферна зона, както твърди, в отговор на действията на Киев.

Трите села, които Русия обяви днес, че е превзела, изобщо не са споменати в редовната сводка, публикувана във Фейсбук от Генералния щаб (ГЩ) на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) тази сутрин и цитирана от Укринформ.

ГЩ на ВСУ е регистрирал вчера общо 242 сражения. Обстановката според него е била най-напрегната на Покровското направление в Донецка област, където според сводката руските въоръжени сили са предприели 41 атаки, включително в посока Добропиля.