675 са вече жертвите на потопа в Непал

675 са вече жертвите на опустошителните наводнения в Непал при границата с Тибет, пишат Франс прес и БТА. Данните са на непалското правителство.

Китайските власти съобщиха за нови седем загинали, с което общият брой на жертвите достигна 682. В неизвестност остават общо близо 3000 души, 2426 от които - в Непал.

Според непалския Съвет по туризъм спасителните екипи са евакуирали над 240 чуждестранни туристи от зоната на бедствието, а 320 остават в неизвестност. В този брой влизат и двама руски граждани, които вече са спасени. Вече почти няма опасност от нова приливна вълна според Непал.