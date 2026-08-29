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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23472533 www.24chasa.bg

675 са вече жертвите на потопа в Непал

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Непалски военен носи на гръб жена, спасена от потопа с хеликоптер. Снимка: Ройтерс

675 са вече жертвите на опустошителните наводнения в Непал при границата с Тибет, пишат Франс прес и БТА. Данните са на непалското правителство.

Китайските власти съобщиха за нови седем загинали, с което общият брой на жертвите достигна 682. В неизвестност остават общо близо 3000 души, 2426 от които - в Непал.

Според непалския Съвет по туризъм спасителните екипи са евакуирали над 240 чуждестранни туристи от зоната на бедствието, а 320 остават в неизвестност. В този брой влизат и двама руски граждани, които вече са спасени. Вече почти няма опасност от нова приливна вълна според Непал.

Непалски военен носи на гръб жена, спасена от потопа с хеликоптер.

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