Песков: Русия не вижда перспектива за подобряването на отношенията с Европа

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Европа прави изявления, внушаващи, че смята Русия за противник и дори враг. Москва не вижда перспектива за подобряването на отношенията с Европейския съюз. Това заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс и БТА.

Той добави, че настоящите политици в ЕС заемат конфронтационна позиция спрямо Русия не само на думи, но и на дела.

"Те мобилизират военните способности на Европа и ги насочват срещу нашата страна, като същевременно участват пряко във военни действия срещу нас", каза Песков.