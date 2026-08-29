Табела се срути върху тълпата на християнски фестивал във Великобритания, мъж загина

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Мъж загина, а шестима души бяха ранени, след като огромна табела падна върху посетители на християнски фестивал във Великобритания. Организаторите на „Big Church Festival" заявиха, че са „съкрушени" от трагичния инцидент и отмениха останалата част от събитието.

Полицията в Съсекс е била извикана около 15:38 ч. местно време в петък на фестивала „Big Church Festival", който се провежда в Уистън Парк, близо до Стейнинг в Западен Съсекс, предаде Би Би Си, цитирана от bTV.

По-късно беше потвърдено, че 41-годишен мъж от Ийстбърн, Източен Съсекс, е загинал. Още шестима души са пострадали, като четирима от тях са били транспортирани до местни болници за допълнително лечение. Двама от ранените са с тежки травми, съобщиха от Спешната помощ на Югоизточното крайбрежие.

Архиепископът на Кентърбъри заяви, че е „тъжна и шокирана" от новината за фаталния инцидент.

„Моля се за неговото семейство, приятели и близки, докато скърбят. Моля се и за хората, които се възстановяват от нараняванията си, както и за медицинските екипи, които се грижат за тях", каза дама Сара Мълали.

Тя добави, че мислите и молитвите ѝ са и с останалите посетители на фестивала, служителите и организаторите, които се опитват да се справят с трагедията.

„Нека Богът на утехата и изцелението бъде с всички тях", заяви тя.

„Big Church Festival", определян като най-големия християнски фестивал във Великобритания, е основан през 2009 г. Тазгодишното издание започна в петък и трябваше да продължи до неделя, но след инцидента организаторите отмениха всички останали прояви.

„Работим съвместно със службите за спешна помощ, полицията и Изпълнителната агенция по здравеопазване и безопасност, докато се изясняват обстоятелствата около днешния инцидент", заявиха организаторите.