Боеприпаси и дронове е имало във взривения украински склад, където загинаха 37 души

Четирима са в неизвестност

Боеприпаси, дронове и взривни вещества е имало в поразения снощи склад край Киев. Те са били предназначени за ползване от Въоръжените сили на Украйна. При взрива снощи загинаха 38 души в района. Информацията съобщи украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ и БТА. Четирима души остават в неизвестност.

Първото попадение на руските сили е било на място, където са се съхранявали боеприпаси, "които изобщо не е трябвало да бъдат там" - толкова близо до жилищни сгради. Ударът е предизвикал "детонации в голям мащаб на снаряди, мини, други боеприпаси и дронове".

По-рано Министерството на отбраната на Руската федерация обяви, че въоръжените сили на страната са поразили в Киевска област логистичен център, където се съхранявали компоненти за украински балистични ракети. Разчистването на отломките продължава, посочи Зеленски и изрази опасения, че броят на жертвите може да нарасне. Това е най-смъртоносната руска атака в Киевска област тази година.

Десетки жилищни сгради са понесли щети при нападението, извършено в село Мила, в Бучански район, северозападно от украинската столица Киев. Министерството на отбраната на Украйна междувременно разпореди проверка на всички места, където се съхраняват оръжия и боеприпаси.