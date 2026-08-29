Полският премиер предупреди, че Русия може да ескалира войната и да провокира НАТО

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Русия може да ескалира войната в Украйна и да провокира НАТО, предупредви полският премиер Доналд Туск, пишат ДПА и БТА.

"Както вече предупредих, ескалацията от страна на Русия нараства. Следващите шест месеца ще са решаващи. Не бива да изключваме провокации на Русия срещу страна член на НАТО", написа Туск в социалната мрежа Екс след разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

Посещение на директора на ЦРУ Джон Ратклиф в Москва в сряда породи спекулации по цял свят, отбелязва ДПА. Според американски медии Ратклиф е предупредил Русия да не атакува държава член на НАТО. Запитан за тези съобщения, Кремъл ги отрече и обвини Запада.

Полша е един от най-големите политически и военни поддръжници на Украйна след нахлуването на Русия. Самата Полша също се чувства застрашена от Москва и драстично увеличава разходите си за отбрана.