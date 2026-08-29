27 души загинаха в катастрофа между камион и бус с поклонници в Зимбабве (Видео)

Най-малко 27 души загинаха при сблъсък между товарен камион и микробус, превозващ поклонници в Зимбабве, съобщи говорител на полицията, цитиран от Асошиейтед прес и БТА.

Членове на популярна местна африканска християнска група, известна с белите си одежди, са пътували за конференция, когато микробусът им се е сблъскал челно с камион. Камионът е опитвал да изпревари друго превозно средство, когато се е сблъскал с микробуса на магистрала на 132 километра южно от столицата Хараре. Местните власти съобщиха, че 23-ма души са загинали на място, а други са починали от нараняванията си, след като са били приети в болница. Микробусът е пламнал и е изгорял напълно. Не е ясно колко точно пътници е имало в двете превозни средства. I am saddened to hear that twenty-seven people were killed on Friday night when a commuter omnibus collided head-on with a haulage truck near Makumimavi Primary School, at the 130-kilometre peg along the Harare-Masvingo Highway.



This latest tragedy comes shortly after more than… pic.twitter.com/rqvlh6KNyq — Hopewell Chin’ono (@daddyhope) August 29, 2026

Пътните инциденти с претъпкани автобуси, микробуси и нерегламентирани таксита са често срещани в Зимбабве и обикновено се дължат на опасно шофиране и лошите пътища. Зимбабве е сред страните с най-лоши показатели по отношение на пътната безопасност, като 94% от пътните инциденти се дължат на човешка грешка. В цяла Африка пътните катастрофи отнемат живота около 300 000 души годишно, което е приблизително 25% от жертвите по пътищата в световен мащаб, според Икономическата комисия на ООН за Африка, която посочва, че континентът има най-високата смъртност при пътни инциденти в света.