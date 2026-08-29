Десетки израелски заселници нападнаха палестинското село Кусра

Десетки израелски заселници нападнаха днес палестинското село Кусра в северната част на окупирания Западен бряг, пишат Франс прес и БТА. Данните са от израелската армия и местен жител. В този район има напрежение от близо три седмици.

В началото на този месец група заселници започна да блокира достъпа до това селище близо до Наблус и да обсажда домовете на жителите. Действията на израелците предизвикаха възмущение, включително и на международно равнище. Израелските сили, изпратени в района, продължават да действат на място.

Юсеф Абдул Карим Хасан от Кусра разказа днес пред АФП, че няколко жители на селото извършвали ремонт в една от къщите, когато към тях се приближила малка група заселници. Според Хасан по-късно те се върнали заедно с още десетки заселници, обкръжили къщата с блокираните вътре палестинци и започнали да мятат по тях камъни.

На днешни кадри, заснети от АФП в селото, се виждат десетки представители на израелските сили, разположени в района.

Израелската армия, която окупира Западния бряг от 1967 г., каза, че нейни войници и служители на граничната полиция са били изпратени в района "след получена информация, че там са пристигнали израелски размирници и са избухнали ожесточени сблъсъци, като заселниците замеряли с камъни палестинци и други цивилни".

"При пристигането си силите за сигурност установили десетки размирници, които били обсадили палестинска къща, докато обитателите й били вътре", се казва още в съобщението. Армията отбеляза, че има информация за ранени палестинци, но не даде повече подробности.

Според същия източник израелските сили са предприели действия за извеждането на заселниците и са иззели превозни средства, с които се предполага, че те са пристигнали в района. Автомобилите ще бъдат използвани като доказателство при започналото полицейско разследване.

Насилието от заселници, се увеличи след безпрецедентната атака на палестинската групировка "Хамас" на 7 октомври 2023 г., като зачестиха както нападенията, така и случаите на тормоз и сплашване, които рядко водят до съд.

В Западния бряг живеят над 500 000 израелци и около три милиона палестинци. Според международното право селищата са незаконни.

От 7 октомври 2023 г. досега израелски войници или заселници са убили най-малко 1103 палестинци - бойци и цивилни. Според израелски данни при палестински нападения или при израелски военни операции за същия период са били убити най-малко 48 израелци - цивилни и членове на силите за сигурност.