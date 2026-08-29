Осем души са ранени при руска атака с дронове срещу Киев, загинало е дете

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Най-малко осем души са ранени при руска атака с дронове днес срещу украинската столица. Трима от тях са настанени в болница. Загинало е двегодишно дете. Това съобщи кметът на Киев Виталий Кличко, цитиран от Укринформ, ДПА и БТА.

Украинската Държавна служба за извънредни ситуации съобщи, че в Оболонски район на столицата са пострадали стъклата на заведение за хранене. Двегодишно дете е починало в болница от раните си.

При втори удар е била поразена нежилищна сграда в Подолски район. В Киев остава в сила въздушна тревога.

Междувременно продължават спасителните и възстановителните работи в село Мила, където беше взривен склад с боеприпасизападно. По информация на министъра на вътрешните работи Иван Вихивски четирима души са в неизвестност.

По последните данни при нападението снощи са загинали най-малко 37 души, а около 40 са били ранени.