Турция и Сомалия освободиха отвлечен кораб, убили 14 пирати

Турция и Сомалия освободиха отвлечен кораб след 10-дневен "настойчив военен натиск", при който убили 14 пирати. Случката е била край бреговете на североизточния сомалийски щат Пунтленд, съобщи днес правителството в Могадишу, цитирано от Франс прес и БТА.

От април крайбрежието на Африканския рог е подложено отново на зачестяващи пиратски атаки. От началото на годината край бреговете на Сомалия са извършени най-малко 15 нападения - рекорден брой от 2013 г. насам. В хода на 10-дневната операция са били унищожени четири плавателни съда, използвани от пиратите. Продължителният военен натиск в крайна сметка принудил останалите пирати да изоставят кораба. След това турските сили са се погрижили за сигурността на кораба "ЛУТУФ" (LUTUF), който е продължил безопасно плаването си. Не е ясно какъв товар е превозвал корабът.

Според сайта за проследяване на морския трафик MarineTraffic товарният кораб, плаващ под камерунски флаг, е напуснал Турция в края на юли и се е насочил към танзанийското пристанище Дар ес Салам. Международни медии съобщиха, че на борда му има турско оръжие.

Най-малко пет кораба все още се намират в ръцете на сомалийски пирати, като последният е бил отвлечен на 20 август край бреговете на Йемен.